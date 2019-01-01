Сьогодні вночі прикордонники на Закарпатті не допустили переміщення понад 50 ящиків цигарок до Румунії.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мукачівського прикордонного загону ДПСУ.

“О 2.30 годині ночі співробітники оперативного підрозділу Західного регіонального управління Держприкордонслужби на ділянці відділення прикордонної служби „Великий Бичків“ виявили групу осіб, які несли в бік кордону обгорнуті у поліетилен пакунки. На законні вимоги та попереджувальні постріли прикордонників особи не відреагували, натомість покинули свої ноші та вдались до втечі”, — йдеться у повідомленні.

Зловмисники обрали ділянку, яка проходить річкою Тиса. Контрабандисти намагались переправити до сусідньої Румунії 50 ящиків сигарет без акцизних марок.

Наразі тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу.

Крім того, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.204 КК України “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів”, направлено повідомлення до Головного управління ДФС в Закарпатській області.