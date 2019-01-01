З України до Румунії намагались переправити 50 ящиків контрабандних цигарок

18:41 15.04.2019 0 комментариев Украина

Сьогодні вночі прикордонники на Закарпатті не допустили переміщення понад 50 ящиків цигарок до Румунії.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мукачівського прикордонного загону ДПСУ.

“О 2.30 годині ночі співробітники оперативного підрозділу Західного регіонального управління Держприкордонслужби на ділянці відділення прикордонної служби „Великий Бичків“ виявили групу осіб, які несли в бік кордону обгорнуті у поліетилен пакунки. На законні вимоги та попереджувальні постріли прикордонників особи не відреагували, натомість покинули свої ноші та вдались до втечі”, — йдеться у повідомленні.

Зловмисники обрали ділянку, яка проходить річкою Тиса. Контрабандисти намагались переправити до сусідньої Румунії 50 ящиків сигарет без акцизних марок.

Наразі тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу.

Крім того, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.204 КК України “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів”, направлено повідомлення до Головного управління ДФС в Закарпатській області.



Ещё на эту тему:

19:18 14.12.2018
Задержаны вербовщики украинских моряков
19:25 20.11.2018
Пограничники прокомментировали сообщения о "потерянной" барже с контрабандой в Черном море
14:23 21.06.2018
В районе Одессы ищут контрабандное судно с нефтепродуктами
09:27 07.03.2018
70,5 тыс. пачек незаконно ввезенных в Украину молдавских сигарет изъяты в Одесской области / Фото
16:32 23.02.2018
В Одессе СБУ пресекла контрабанду товаров военного назначения на другой континент / Фото
22:21 21.02.2018
В Roshen подтвердили торговлю с непризнанным Приднестровьем
14:59 16.02.2018
Одесские силовики перекрыли канал контрабанды оружия / Фото
22:51 05.01.2018
В новогоднюю ночь в Николаеве пытались незаконно экспортировать металлолома на 17,6 миллиона гривен / Фото
10:41 02.01.2018
Український ракетний катер «Прилуки» відкрив вогонь по судну-порушнику / Фото
09:19 29.12.2017
В Одесском порту налоговики изъяли крупную партию контрабандного табака
16:12 28.12.2017
В Одесской области обнаружили 2 километра трубопроводов для перекачки спирта из Приднестровья / Видео
08:44 21.12.2017
Табачные изделия стоимостью 3 млн грн изъяли пограничники Одессы
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
18:41 12.04.2019
Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї
13:41 12.04.2019
Росія використовує Молдову, щоб підривати регіональну безпеку - міністр оборони
20:01 11.04.2019
В парламенте Молдовы состоялись первые переговоры между социалистами и блоком ACUM
08:41 10.04.2019
Більшість жителів Молдови підтримує євроінтеграцію
Все новости страны
Россия Россия
20:21 15.04.2019
У Альянсу подвійний підхід до Росії: сильне стримування і захист в поєднанні з конструктивним діалогом
18:21 15.04.2019
Россия сотрудничает с отдельными странами НАТО, но не с альянсом
16:41 15.04.2019
Артиллеристы ЮВО "уничтожили" десантные корабли и живую силу противника
15:21 15.04.2019
МИД РФ заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Все новости страны
Румыния Румыния
08:41 15.04.2019
У Румунії прокоментували перенесення посольства в Єрусалим
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
Все новости страны
Турция Турция
13:01 15.04.2019
Turkish Airlines запускає регулярний рейс Київ-Бодрум
10:41 15.04.2019
На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,5 бала
21:01 11.04.2019
Отдельные компоненты для С-400 могут производиться в Турции - Песков
13:21 11.04.2019
Біля берегів Туреччини знайшли затонулий корабель часів Бронзового століття
Все новости страны
Украина Украина
21:01 15.04.2019
В Одесі розпочалася робоча зустріч представників 6-го флоту ВМС США з командуванням ВМС Збройних сил України
20:01 15.04.2019
Імама кримської мечеті після обшуку затримали "за екстремізм"
19:41 15.04.2019
Грузооборот порта Черноморск за 3 месяца 2019 года вырос на 23,4% - до 6,36 млн тонн
19:21 15.04.2019
Грузооборот Одесского морпорта за 3 месяца 2019 года вырос на 5,1% - до 6,21 млн тонн
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс