Между Россией и многими странами — членами НАТО сохраняются связи в военной сфере, но для прямого сотрудничества с альянсом как таковым требуется серьезное потепление отношений США и России.

Отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 15 апреля, комментируя высказывания заместителя главы МИД РФ о прекращении сотрудничества с НАТО.

Ранее Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что в настоящее время сотрудничество с НАТО полностью прекращено как по военной, так и по гражданской линиям. От «позитивной повестки» в отношениях с Россией отказался сам альянс, отметил заместитель министра. Происходящее в альянсе во многом является «производной от политики США», добавил Грушко.

«Это заявление не удивительно, если учитывать сегодняшний уровень отношений между США и Россией. Конечно, двухсторонние связи между Россией и многими странами — членами блока НАТО в военной сфере сохраняются. С той же Турцией такие связи только усиливаются в свете военно-технического развития.

Однако перспектив прямого сотрудничества с самим блоком НАТО в целом пока не видно. Для изменения положения необходимо серьезное потепление отношений США и России», — отметил Леонид Нерсисян.