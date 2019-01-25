Россия сотрудничает с отдельными странами НАТО, но не с альянсом
|18:21 15.04.2019
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|Россия
Между Россией и многими странами — членами НАТО сохраняются связи в военной сфере, но для прямого сотрудничества с альянсом как таковым требуется серьезное потепление отношений США и России.
Отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 15 апреля, комментируя высказывания заместителя главы МИД РФ о прекращении сотрудничества с НАТО.
Ранее Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что в настоящее время сотрудничество с НАТО полностью прекращено как по военной, так и по гражданской линиям. От «позитивной повестки» в отношениях с Россией отказался сам альянс, отметил заместитель министра. Происходящее в альянсе во многом является «производной от политики США», добавил Грушко.
«Это заявление не удивительно, если учитывать сегодняшний уровень отношений между США и Россией. Конечно, двухсторонние связи между Россией и многими странами — членами блока НАТО в военной сфере сохраняются. С той же Турцией такие связи только усиливаются в свете военно-технического развития.
Однако перспектив прямого сотрудничества с самим блоком НАТО в целом пока не видно. Для изменения положения необходимо серьезное потепление отношений США и России», — отметил Леонид Нерсисян.
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