Посли європейських держав, які перебувають в Російській Федерації, будуть присутні на судах над військовополоненими українськими моряками.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook після зустрічі з постійним представником Європейського Союзу в Російській Федерації Маркусом Едерером, передає Укрінформ.

"Щойно провела зустріч з послом Європейського Союзу в Російській Федерації Маркусом Едерером. Ми обговорили низку питань. Розповіла останню інформацію щодо наших військовополонених та про заплановані суди щодо продовження їм міри запобіжного заходу. Маркус Едерер запевнив мене, що представники європейських держав, які перебувають в РФ, будуть присутні на судових засіданнях", - зазначила Денісова.

Вона висловила вдячність Едереру за те, що європейська спільнота підтримує Україну в прагненні захистити своїх громадян.

Денісова також нагадала, що судові засідання над українськими військовополоненими моряками щодо продовження їм запобіжного заходу відбудуться 17 квітня у Лефортовському суді Москви.

Разом з рідними українських моряків Денісова також буде присутня на цих судових засіданнях. Вона закликала усіх небайдужих громадян, журналістів та усю світову спільноту долучитись до участі у судах.

Як повідомлялося раніше, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.