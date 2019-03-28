Рейс учебного парусника «Седов» не предполагает заходов в другие иностранные порты, кроме эстонского Таллина и польской Гдыни, заход в которые власти этих стран запретили российскому судну.

Об этом сообщил РИА Новости ректор калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон, передает Керчь.ФМ.

"Седов" вышел в рейс из Калининградской области 6 апреля. На его борту практику проходят 112 курсантов морских учебных заведений страны. Первым портом захода должен был стать Таллин, однако эстонский МИД запретил вход парусника в свои территориальные воды из-за того, что среди практикантов есть курсанты керченского вуза (оккупированный Крым). Росрыболовство направило барк в польский порт Гдыня.

В пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий запретил российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды Польши.

«Продолжается рейсовое задание, согласно которому кроме Гдыни дальше заходов не было запланировано до окончания рейса. Решаем вопрос, будет ли бункеровка, будет ли пополнение запасов. На данный момент запасов до 2 мая хватает. Выполнение государственного задания по проведению практики и выполнения программы практики в полном объеме продолжается без сбоев», - сказал Волкогон.

Планируется, что парусник вернется из рейса в порт приписки 2 мая, впервые его будут встречать в Калининградском морском рыбном порту, в который прежде он по техническим причинам не мог заходить.

«Сейчас решается вопрос, будем ли забирать запасы, которые были завезены в Таллин, потом перевезены в Гдыню, но это уже будет проблема поставщиков, потому что все проведено по конкурсным процедурам в соответствии с законодательством, нашей вины нет, и здесь уже эти вопросы поставщики должны отрабатывать», - добавил ректор.