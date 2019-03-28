Расчёты комплексов "Берег" ЧФ РФ уничтожили отряд кораблей "противника"
|17:21 15.04.2019
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|Крым
Артиллеристы из состава бригады береговой обороны Новороссийской военной морской базы (НВМБ) на учениях в Краснодарском крае уничтожили отряд кораблей условного противника, который выполнял подготовку к высадке десанта на побережье.
Об этом сообщает в понедельник Черноморский флот РФ, передает Интерфакс.
Итогом учений ракетно-артиллерийского соединения станет этап боевой стрельбы по мишенным позициям, имитирующим отряд кораблей условного противника, говорится в сообщении.
БСАК "Берег" предназначен для поражения малых и средних надводных кораблей, в том числе быстроходных, со скоростью до 20 узлов, на непосредственных подступах к побережью: в приливных зонах, островных и шхерных районах, а таекже для поражения наземных целей.
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