Широкомасштабні навчання з протиповітряної оборони відбулися поблизу м. Маріуполя Донецької області.

Як повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook, у навчаннях взяли участь літаки винищувальної авіації, а також підрозділи зенітних ракетних військ - від зенітно-ракетного комплексу С-300 до підрозділів, що мають на озброєнні зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стріла-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК і зенітні установки ЗУ-23-3. На окремій ділянці полігону було побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час навчань підрозділи об'єднаних сил відпрацювали питання виявлення, супроводження, знищення повітряних цілей, здійснення маневру у нові позиційні райони, ведення вогню по повітряному противнику із засідок. Також відбулись практичні запуски ракет та ведення вогню гарматним озброєнням по повітряних цілях. Підсумки навчань підтвердили високу ефективність системи протиповітряної оборони об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, навчання відбулися у відповідь на навчання з наведення стратегічної авіації для ударів по наземних цілях, проведених на території РФ за 20 км до державного кордону України на минулому тижні.

"Ми маємо бути готові протидіяти угрупованню ворога. У тренуванні брали участь підрозділи повітряних сил, сухопутних військ, зенітно-ракетні полки та дивізіони, на озброєнні яких є установки С-300 і Бук-М1", - зазначив командувач ООС генерал Сергій Наєв.