МИД РФ заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
|15:21 15.04.2019
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|Россия
Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко в интервью «РИА Новости» заявил, что НАТО пока не знает, как выйти из тупика в отношениях с Россией.
По словам замминистра, сотрудничество РФ с альянсом «по гражданской и военной линиям прекращено полностью», сообщает Коммерсантъ.
«НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика»,— убежден он.
По мнению господина Грушко, военный конфликт России с НАТО был бы катастрофой. В наши дни, как считает дипломат, растет риск «непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений», и эскалации ситуации нужно избегать.
«В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе»,— отметил замминистра.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в том, что она «развернула в Европе новые ракеты». По словам господина Столтенберга, альянс не хочет новой холодной войны, но намерен «действовать взвешенным и скоординированным образом».
Командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти выступил за укрепление взаимодействия с Россией во избежание конфликтов.
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