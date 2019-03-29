США стурбовані вироком "суду" в окупованому Севастополі, який несправедливо засудив до 14 років ув'язнення співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Сполучені Штати залишаються стурбованими з приводу несправедливого ув’язнення зростаючої кількості жителів Криму та інших українців. 4 квітня так званий суд міста Севастополя засудив до 14 років ув’язнення двох членів базованого у Севастополі аналітичного центру Володимира Дудку та Олексія Бессарабова за сумнівними обвинуваченнями у "підривній діяльності", - сказав він.

Крім того, Кеміан зазначив, що американська сторона продовжує слідкувати за справою 24 кримськотатарських активістів, які були арештовані за обвинуваченням у тероризмі у ході рейдів 27-28 березня.

"За словами спостерігачів неурядових організацій, це був найбільш масовий арешт з початку російської окупації. І ми переконані, що це був акт розправи за активність руху "Кримської солідарності". Через два тижні після арештів та відправлення до Росії, лише четверо з цих осіб отримали доступ до адвокатів. Крім того, згідно з повідомленнями, щонайменше троє з активістів були жорстоко побиті. Ми закликаємо Росію звільнити усіх українців, яких вона незаконно ув’язнила", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.