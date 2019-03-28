Следствие в РФ ходатайствует о продлении сроков содержания под стражей украинских военнопленных моряков до 26 июля 2019 года.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает ATR.

«Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных — до конца июля», — говорится в сообщении.

Также российское следствие продлило срок предварительного расследования по делу против военнопленных моряков на три месяца — до конца августа.

Напомним, судебные заседания по продлению меры пресечения в отношении всех 24 военнопленных моряков состоятся в среду, 17 апреля.

Как известно, 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива. В ходе атаки РФ были захвачены 24 военнопленных. Все они были арестованы в Крыму и затем незаконно вывезены на территорию России.