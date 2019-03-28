Следствие просит суд продлить арест военнопленным морякам до конца июля
|16:01 15.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Следствие в РФ ходатайствует о продлении сроков содержания под стражей украинских военнопленных моряков до 26 июля 2019 года.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает ATR.
«Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных — до конца июля», — говорится в сообщении.
Также российское следствие продлило срок предварительного расследования по делу против военнопленных моряков на три месяца — до конца августа.
Напомним, судебные заседания по продлению меры пресечения в отношении всех 24 военнопленных моряков состоятся в среду, 17 апреля.
Как известно, 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива. В ходе атаки РФ были захвачены 24 военнопленных. Все они были арестованы в Крыму и затем незаконно вывезены на территорию России.
Ещё на эту тему:
Посли держав ЄС у Росії прийдуть на суди над українськими моряками
В оккупированном Крыму прошли учения радиолокационных постов ЧФ
Корабли ЧФ оккупантов организовали "слежение" за вошедшим в Черное море эсминцем США
РФ не має наміру затягувати слідство стосовно військовополонених українських моряків
МЗС Польщі: захоплення моряків на Азові має занепокоїти учасників "Північного потоку-2"