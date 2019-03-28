Подрядчик ремонтно-реставрационных работ повредил стоирическоге здание в Феодосии.

Помимо этого подрядчик завысил стоимость реставрационных работ на 1,6 млн рублей, сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры оккупированного Крыма.

«Установлено, что стоимость ремонтно-реставрационных работ, оплаченных подрядчику по муниципальному контракту, завышена на 1,6 млн рублей. Кроме того, на объекте зафиксированы разрушения, которые оценены специалистами как повреждение памятника архитектуры», – говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные на проведение работ бюджетные деньги были потрачены незаконно. Прокурор Феодосии направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования.

По итогам их рассмотрения были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий) и по части 1 статьи 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия). На данный момент также дается правовая оценка действий подрядчика, предоставившего заведомо подложные акты выполненных работ. В этом правоохранители усматривают преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).