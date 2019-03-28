В Крымской военно-морской базе Черноморского флота страны-агрессора проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и боевой учебы сил ЧФ в море.

В нем приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота оккупантов.

В сообщении говорится, что личный состав расчетов постов в нормативные сроки осуществил по полученным вводным установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, а затем обеспечил точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей находящихся в море.

В мероприятии были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты флота.