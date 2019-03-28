Артиллеристы ЮВО "уничтожили" десантные корабли и живую силу противника
|16:41 15.04.2019
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|Россия
Расчеты береговых самоходных артиллерийских комплексов "Берег" Черноморского флота страны-агрессора в рамках учения "уничтожили" десантный отряд кораблей условного противника.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЧФ оккупантов.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие подразделения отдельной бригады береговой обороны Новороссийской военной морской базы флота.
Сначала в рамках учений они совершили марш на полигон "Железный Рог" на Кавказском побережье.
"Прибыв в заранее подготовленный и оборудованный позиционный район, боевые расчеты комплексов "Берег" обнаружили десантный отряд кораблей условного противника, который выполнял подготовку к высадке десанта на побережье. По результату выполнения учебно-боевых задач все цели были условно поражены артиллеристами с помощью передачи целеуказаний на распределение целей между расчетами для эффективного поражения отряда кораблей и живой силы условного противника", — отметили в ЧФ.
Итогом учения ракетно-артиллерийского соединения станет этап боевой стрельбы по мишенным позициям, имитирующим отряд кораблей условного противника.
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