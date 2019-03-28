Расчеты береговых самоходных артиллерийских комплексов "Берег" Черноморского флота страны-агрессора в рамках учения "уничтожили" десантный отряд кораблей условного противника.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЧФ оккупантов.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие подразделения отдельной бригады береговой обороны Новороссийской военной морской базы флота.

Сначала в рамках учений они совершили марш на полигон "Железный Рог" на Кавказском побережье.

"Прибыв в заранее подготовленный и оборудованный позиционный район, боевые расчеты комплексов "Берег" обнаружили десантный отряд кораблей условного противника, который выполнял подготовку к высадке десанта на побережье. По результату выполнения учебно-боевых задач все цели были условно поражены артиллеристами с помощью передачи целеуказаний на распределение целей между расчетами для эффективного поражения отряда кораблей и живой силы условного противника", — отметили в ЧФ.

Итогом учения ракетно-артиллерийского соединения станет этап боевой стрельбы по мишенным позициям, имитирующим отряд кораблей условного противника.