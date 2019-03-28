Оккупанты сделают "Севморзавод" основной базой ремонта кораблей ЧФ

14:41 15.04.2019 0 комментариев Крым

Размещенный в аннексированном Севастополе "Севморзавод" призван стать базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота. 

Об этом со ссылкой на директора завода Владимира Баженова сообщает РИА Новости

По его словам, с этой целью разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия. 

Директор напомнил, что территориально завод располагается на двух площадках: основной, "Южной", и "Инкерман" общей площадью 53 га. На заводе есть два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов. 

Достройка и швартовные испытания осуществляются у специальных набережных, оборудованных всеми необходимыми коммуникациями. Это создает условия для ремонта, докования, переоборудования и модернизации кораблей и судов различного класса и назначения, уверен Баженов. 

Сообщается, что на ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота. 

За более чем двухвековой период завод построил свыше 500 и отремонтировал более пяти тысяч кораблей и судов. После событий 2014 года завод был "национализирован".  В конце 2015 года был подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. Кроме того, утверждена "дорожная карта" интеграции "Севморзавода" в ОСК.  В ноябре 2017 года "Севморзавод" заложил первый за 12 лет плавкран "ПК-400" "Севастополь" грузоподъемностью 400 тонн. В планах закладка плавкрана грузоподъемностью 700 тонн.



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