Уповноважений Верховної Ради з прав людини на зустрічі з представником ЄС в Росії запропонує, щоб посли європейських держав прийшли на засідання судів над військовополоненими українськими моряками.

Про це Людмила Денісова розповіла "Прямому", пише Укрінформ.

"Я буду рухатись назустріч представнику Європейського Союзу в Російській Федерації. Я до нього зверталась для того, щоб все ж таки посли європейських держав взяли участь у засіданнях. Тому що минулого разу, коли ми 15 січня тут були, то підтримка ЄС, саме дипломатів, була дуже необхідна нашим морякам і їхнім рідним для того, щоб вони могли поспілкуватися один з одним", - сказала Денісова. За її словами, після цієї зустрічі стане відомо, представники яких держав зможуть бути присутні на судилищах над українськими військовополоненими моряками.

Крім того, вона підтвердила, що суди над українськими військовополоненими моряками в Російській Федерації розпочнуться 17 квітня.

"Суд декілька разів переносив термін розгляду справи наших українських військовополонених моряків. І вже остаточно відомо, що це буде на 9:30 17 квітня. Тому зараз всі рідні приїхали. І 32 людини… Тобто сьогодні в нас така потужна команда підтримки наших військовополонених моряків", - повідомила Денісова.

Вона додала, що нещодавно було завершено зустріч рідних з консулами, які розповіли, що хлопці дуже мужньо тримаються. Всі вони в очікуванні звільнення з полону. Вона також додала, що родичі передаватимуть пакунки для хлопців аби покращити умови їхнього утримання в СІЗО.