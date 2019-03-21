Рада Європейського Союзу затвердила зміни до Газової директиви ЄС, що дасть змогу поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2", який будують з Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

Голосування відбулося під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі в понеділок, 15 квітня, повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

27 країн-членів ЄС проголосували "за", тимчасом як Болгарія утрималася.

Це останній етап ухвалення змін до Газової директиви, яка є частиною Третього енергопакету ЄС. На цьому тижні нововведення мають формально підписати під час пленарної сесії Європарламенту у Страсбурзі. Після цього документ опублікують в Офіційному журналі ЄС, і на 20 день після оприлюднення він набуде чинності.

Після цього газогони, прокладені до ЄС із третіх країн, функціонуватимуть за тими ж правилами, що і трубопроводи всередині об'єднання. Найбільший вплив це матиме на нову "трубу" з Росії.

Зокрема, для того, щоб газопровід "Північний потік-2" дозволили ввести в експлуатацію, йому треба буде відповідати набагато жорсткішим вимогам, ніж, наприклад, "Північному потоку-1", який запрацював у 2011 році. Ці умови покликані забезпечити конкуренцію і захистити права споживачів.

Основних таких вимог чотири. Перша з них передбачає, що транспортуванням газу не може займатися та сама компанія, яка "блакитне паливо" видобуває і продає (так званий анбандлінг чи "роз'єднання активів"). Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає, тому якщо "Газпром" захоче запустити трубопровід, доведеться створювати окремого оператора, який би був незалежним від російського монополіста. Цю незалежність сертифікуватиме німецький національний регулятор (Федеральне агентство з мереж). Однак Єврокомісія наглядатиме за дотриманням правил.

Друга вимога - доступ третіх компаній до "Північного потоку-2". “На практиці це, швидше за все, означатиме, що частину його потужностей доведеться тримати порожніми. Крім того, конкурентні тарифи на транспортування газу встановлюватиме німецький національний регулятор. Нарешті, газогін повинен буде працювати прозоро, зокрема, в питанні безпеки постачань”, - зазначається в повідомленні.

Запровадити такі нововведення Єврокомісія запропонувала ще в листопаді 2017 року, але тривалий час Болгарія та Австрія їх блокували. Лише на початку 2019-го їх почала активно просувати Румунія, коли перебрала голосування у Раді ЄС. Після того, як у лютому було знайдено компроміс, зміни до директиви почали проходити всі етапи ухвалення дуже швидкими темпами.

Нововведення мають додаткове значення в контексті переговорів між Україною та Росією щодо транзиту газу з наступного року. Нинішній контракт між Києвом та Москвою діє лише до 31 грудня. Запуск "Північного потоку-2" дозволить Росії перевести на цей газогін частину газу, який нині йде до ЄС територією України.