У першому кварталі 2019 року морпорти збільшили вантажообіг на 12,4%

13:41 15.04.2019 0 комментариев Украина

Морські порти України в січні-березні 2019 року збільшили вантажообіг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 12,4% ― до 36,957 млн тонн. 

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пишуть Порти України.

Переробка експортних вантажів зросла на 20,8% ― до 28,76 млн тонн, у внутрішньому сполученні ― на 9,3%, до 325,99 тис. тонн. Перевалка імпортних вантажів скоротилася на 6,1% ― до 5,227 млн тонн, транзитних ― на 17,2%, до 2,644 млн тонн.

Переробка наливних вантажів збільшилася на 2,6% ― до 2,751 млн тонн. Зокрема, перевалка рослинної олії збільшилася на 5,7% ― до 1,574 млн тонн, хімічних вантажів ― на 7,4%, до 730,86 тис. тонн, нафтопродуктів ― на 15,4%, до 242,73 тис. тонн. Переробка нафти скоротилася на 36,4% ― до 164,3 тис. тонн. Перевалка інших наливних вантажів знизилася на 11,4% ― до 39,23 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів зросла на 15,5% ― до 25,748 млн тонн. Зокрема, переробка хлібних вантажів збільшилася на 33,5% ― до 13,708 млн тонн, в тому числі зерна ― на 33,7%, до 13,49 млн тонн. Перевалка руди зросла на 30,4% ― до 7,785 млн тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив ― на 33,3%, до 333,93 тис. тонн. Переробка вугілля скоротилася в 3,1 разу ― до 831,59 тис. тонн, будівельних вантажів ― на 16,5%, до 570,52 тис. тонн, коксу ― на 45,1%, до 21,96 тис. тонн. Перевалка інших сипучих вантажів знизилася на 0,6% ― до 2,496 млн тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів збільшилася на 7% ― до 8,456 млн тонн. Зокрема, перевалка чорних металів скоротилася на 0,6% ― до 4,419 млн тонн, в тому числі переробка металопрокату зросла на 2,6% ― до 2,867 млн тонн, перевалка чавуну знизилася на 33,9% ― до 577,5 тис. тонн, переробка металобрухту скоротилася на 31% ― до 17,1 тис. тонн, перевалка інших вантажів чорних металів збільшилася на 26,9% ― до 956,91 тис. тонн. Переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив зросла в шість разів ― до 304,47 тис. тонн. Перевалка лісових вантажів знизилася на 46,9% ― до 71,04 тис. тонн, автотехніки та сільгосптехніки ― на 3,2%, до 11,6 тис. тонн. Переробка продовольчих вантажів скоротилася в 2,3 разу ― до 37,15 тис. тонн, в тому числі швидкопсувних ― на 31,4%, до 36,57 тис. тонн. Переробка промислових товарів в ящиках і стосах знизилася в шість разів ― до 0,23 тис. тонн.

Контейнерооброт збільшився на 14,2% ― до 223 508 TEU. Переробка контейнерів у ваговому виразі зросла на 19,1% ― до 3,006 млн тонн. Обробка великовантажних автомобілів скоротилася на 12,6% ― до 386,64 тис. тонн. Кількість перевантажених великовантажних автомобілів знизилася на 4,7% ― до 12 898. Перевалка інших тарно-штучних вантажів збільшилася на 7,9% ― до 219,73 тис. тонн.

Лідерами за обсягом вантажоперевалки стали порт «Південний» ― 11,598 млн тонн (приріст 18,7%), Миколаївський порт ― 8,116 млн тонн (приріст 26,2%), Чорноморський порт ― 6,365 млн тонн (приріст 23,4%), Одеський порт ― 6,219 млн тонн (приріст 5,1%).

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 2% ― до 135,171 млн тонн.



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