Облавы в Крыму: Обыскивают мечеть и дом имама в селе Штурмовое
|12:17 15.04.2019
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|Крым
В селе Штурмовое в Балаклавском районе Севастополя проходит очередной обыск в доме крымских татар.
Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».
Силовики обыскивают мечеть, а так же дом имама Рустема Абиляева.
«Стало известно о том, что сегодня в с. Штурмовое города Севастополь, по улице Акъяр, 48 в доме Абилова Рустема проходят следственные мероприятия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обыск сначала проводился в мечети, имамом которой является Рустем Абилов, а затем силовики проехали к дому крымского татарина. К месту обыска приехали подконтрольные оккупантам телеканалы «Россия 1», «ИКС-ТВ» и другие СМИ.
Подробности произошедшего выясняются.
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