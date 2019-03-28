В селе Штурмовое в Балаклавском районе Севастополя проходит очередной обыск в доме крымских татар.

Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

Силовики обыскивают мечеть, а так же дом имама Рустема Абиляева.

«Стало известно о том, что сегодня в с. Штурмовое города Севастополь, по улице Акъяр, 48 в доме Абилова Рустема проходят следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыск сначала проводился в мечети, имамом которой является Рустем Абилов, а затем силовики проехали к дому крымского татарина. К месту обыска приехали подконтрольные оккупантам телеканалы «Россия 1», «ИКС-ТВ» и другие СМИ.

Подробности произошедшего выясняются.