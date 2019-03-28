Силы Черноморского флота страны-агрессора осуществляют непрерывное слежение за ракетным эсминцем ВМС США Ross, который 14 апреля вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной министерства обороны России, передает Крыминформ.



«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross», – говорится в сообщении.

Контроль за действиями американского эсминца осуществляют корабли «Василий Быков» и «Иван Хурс».