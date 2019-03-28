В оккупированном Севастополе сокращается число малых предприятий: в 2018 году их закрылось на 25% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

В течение года в городе закрылось более 3,5 тысяч малых предприятий. В 2017-м «лопнули» почти 2 тысяч 900 компаний, сообщает российское издание Новый День.

По словам севастопольского "уполномоченного по правам предпринимателей" Тимофея Смирнова, в минувшем году изменилась методика определения начальной цены договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденная постановлением правительства.

В результате стоимость аренды возросла в 3 – 12 раз. Некоторым предпринимателям платежи за год повысил трижды, несмотря на предусмотренные договорами фиксированные ставки.

«В городе наметилась тенденция к сокращению количества субъектов предпринимательской деятельности, есть основание предположить, что вышеуказанное постановление внесло в это свой вклад», – заявил Смирнов.

Из-за "экономической политики" оккупационного "правительства" города предприниматели вынуждены отказываться от нестационарных торговых объектов, летних террас кафе и даже просто от локального бизнеса. Так, за небольшую станцию техобслуживания в пригороде аренду начисляли в том же объеме, что и за супермаркет в центра оккупированного Севастополя.

Серьезные проблемы возникли и у пассажирских перевозчиков: оккупационное "правительство" города не расплатилось с ними за проезд льготников.

Льготы предоставляются более чем на 100 маршрутах, а в бюджет заложили в 3 раза меньше. В результате выручка перевозчиков упала в 3-4 раза. Две компании из 11 уже покинули рынок.

Сейчас в городе разрабатываются изменения в городской закон о земельных отношениях: оккупационное "правительство" намерено расширить список оснований для изъятия у частных лиц участков земли, арендованных у государства. При этом отельный пункт оговаривает, что делать что-то с изъятой землей (перестраивать или возводить какие-либо новые объекты) совсем необязательно.