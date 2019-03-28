Украина отправила ноту протеста в адрес членов немецкой делегации, которые запланировали приехать в оккупированный Крым для участия в «Ялтинском Международном Экономическом Форуме».

Об этом сообщил координатор визита, глава комитета оккупационного "парламента" Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишут Новости Крыма.

По его словам, в форуме планируется участие депутатов из бундестага, представляющих партии «Альтернатива для Германии» и «Левые».

«Украинские власти по линии своего МИД запугивают представителей делегации из ФРГ, которая собирается посетить Крым на предстоящей неделе, чтобы, в том числе, принять участие в Ялтинском "международном" экономическом форуме», — сказал Юрий Гемпель.

Однако, отметил парламентарий, руководство партии «Альтернатива для Германии» приняло решение не запрещать депутатам посещать полуостров.

«Во фракции не запретили их поездку в Крым, но только как частных лиц. Несмотря на давление Киева, визит немецкой делегации состоится, так как ее участники были готовы к такой жесткой реакции со стороны Украины», — сказал Гемпель.

Ранее сообщалось, что члены немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» планировали вынести на обсуждение в бундестаге пересмотр закона о запрете немецким кораблям заходить в крымские порты.