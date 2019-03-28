Члены ультраправой партии Германии смогут поехать в оккупированный Крым только как частные лица
|12:01 15.04.2019
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|Крым
Украина отправила ноту протеста в адрес членов немецкой делегации, которые запланировали приехать в оккупированный Крым для участия в «Ялтинском Международном Экономическом Форуме».
Об этом сообщил координатор визита, глава комитета оккупационного "парламента" Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишут Новости Крыма.
По его словам, в форуме планируется участие депутатов из бундестага, представляющих партии «Альтернатива для Германии» и «Левые».
«Украинские власти по линии своего МИД запугивают представителей делегации из ФРГ, которая собирается посетить Крым на предстоящей неделе, чтобы, в том числе, принять участие в Ялтинском "международном" экономическом форуме», — сказал Юрий Гемпель.
Однако, отметил парламентарий, руководство партии «Альтернатива для Германии» приняло решение не запрещать депутатам посещать полуостров.
«Во фракции не запретили их поездку в Крым, но только как частных лиц. Несмотря на давление Киева, визит немецкой делегации состоится, так как ее участники были готовы к такой жесткой реакции со стороны Украины», — сказал Гемпель.
Ранее сообщалось, что члены немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» планировали вынести на обсуждение в бундестаге пересмотр закона о запрете немецким кораблям заходить в крымские порты.
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