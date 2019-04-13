Турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 6 квітня 2019 року має намір почати виконувати прямі рейси між курортним містом Бодрум і аеропортом Бориспіль.

Бодрум-Київ стане першим українським маршрутом Turkish Airlines, який виконуватиметься з регіонального аеропорту Туреччини, пише Центр транспортних стратегій.

Повідомляється, що польоти виконуватимуться один раз на тиждень по суботах у нічний час.

Вильоти з Бодрума заплановано на 1:15, вильоти з Києва - на 4:40. Час у дорозі становитиме близько 2,5 годин. На лінії Turkish Airlines планує задіяти середньомагістральні літаки Airbus A320.