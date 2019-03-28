На Кубани танкисты и артиллеристы ЮВО в ходе тренировки РОК выполнили более 100 огневых задач
|11:41 15.04.2019
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|Россия
На Кубани, на полигоне Молькино в ходе лагерного сбора подразделений артиллерии 49 общевойсковой армии Южного военного округа проведено более 100 тренировок по применению разведывательно-огневого контура (РОК).
Артиллеристы наносили огневое поражение целей согласно координатам, поступавшим от пункта управления, с применением 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б» и РСЗО «Ураган». Экипажи танков Т-72Б3 уничтожали различные цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами и танкистами выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.
В ходе работы РОК координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».
Сообщается, что применение методики РОК в ходе управления огнем в три раза улучшило временные показатели по выполнению огневых задач.
Всего было выполнено около 100 огневых задач по уничтожению разведанной бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 6 км. После каждого залпа военнослужащие отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.
Всего в тренировке на полигоне Молькино принимали участие около 1 тысячи военнослужащих разнородовых подразделений, было задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники.
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