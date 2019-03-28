Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
|11:21 15.04.2019
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|Армения
Насыщенность боевой подготовки танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной Армении, в зимнем периоде превысила 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экипажи танков Т-72Б выполняли боевое слаживание, упражнения учебных стрельб, вождение в сложных условиях горно-скалистой высокогорной местности. Ежемесячный наезд одного экипажа по дорогам различной сложности, в том числе и по пересеченной местности, в среднем составил более 50 км, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Танкисты в зимнем периоде обучения научились организации засад, маневрам с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия, а также слаженно действовать в тесном взаимодействии с мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями в современном общевойсковом бою, применяя опыт ведения современных локальных конфликтов и войн.
В учебном периоде с танкистами проведено 5 тактических учений, более 10 боевых стрельб в составе подразделений, около 30 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб. При этом было израсходовано более 2 тысяч различных боеприпасов и свыше 5 тысяч литров горюче-смазочных материалов.
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