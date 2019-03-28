На Черноморском флоте оккупантов проведены пожарно-тактические учения
|11:01 15.04.2019
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|Крым
В объединениях, соединениях и воинских частях Черноморского флота страны-агрессора проведены пожарно-тактические учения и усилены меры по противопожарной безопасности.
Учения проведены в преддверии начала летнего периода обучения и профилактики возгораний в пожароопасный период года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В рамках мероприятия на базе одной из частей центра материально-технического обеспечения ЧФ оккупантов прошло пожарно-тактическое учение по организации тушения условного пожара и действию штатных пожарных подразделений и пожарных расчетов.
По легенде учения возгорание произошло на открытой площадке хранения материальных средств. По сигналу тревоги были подняты пожарно-спасательные подразделения части и оповещены дежурные службы Главного управления МЧС по городу Севастополю.
В ходе действий персонала базы, личного состава пожарных расчетов «пожар» был локализован. Руководителем учения дан отбой пожарной тревоге.
Всего к пожарно-тактическому учению привлекалось порядка 10 единиц специальной техники и около 50 пожарных.
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