В объединениях, соединениях и воинских частях Черноморского флота страны-агрессора проведены пожарно-тактические учения и усилены меры по противопожарной безопасности.

Учения проведены в преддверии начала летнего периода обучения и профилактики возгораний в пожароопасный период года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках мероприятия на базе одной из частей центра материально-технического обеспечения ЧФ оккупантов прошло пожарно-тактическое учение по организации тушения условного пожара и действию штатных пожарных подразделений и пожарных расчетов.

По легенде учения возгорание произошло на открытой площадке хранения материальных средств. По сигналу тревоги были подняты пожарно-спасательные подразделения части и оповещены дежурные службы Главного управления МЧС по городу Севастополю.

В ходе действий персонала базы, личного состава пожарных расчетов «пожар» был локализован. Руководителем учения дан отбой пожарной тревоге.

Всего к пожарно-тактическому учению привлекалось порядка 10 единиц специальной техники и около 50 пожарных.