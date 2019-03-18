На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,5 бала
|10:41 15.04.2019
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|Турция
У провінції Малатья на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,5.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Так, підземні поштовхи були зафіксовані о 07:41 за місцевим часом 15 квітня.
За даними управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), епіцентр землетрусу розташовувався в районі Аргуван.
Осередок землетрусу залягав на глибині 4,7 кілометра.
Повідомлень про жертви і руйнування не надходило, пише видання.
Нагадаємо, землетруси стрясали Туреччину в кінці березня. Так, 22 березня у провінції Денізлі району Ачіпаям на південному заході країни стався землетрус магнітудою 3,9 бала.
21 березня в районі Айваджік турецької провінції Чанаккале стався землетрус магнітудою 5 балів
Раніше землетрус стався вранці 20 березня в провінції Денізлі на південному заході Туреччини. В результаті три людини отримали легкі поранення.
Також землетрус було зафіксовано 31 березня на заході Туреччини в неділю, магнітуда підземних поштовхів - 5,0.
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