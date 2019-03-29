Український політв’язень Володимир Балух написав листа українцям з колонії в місті Торжок, який опублікувала на своїй сторінці у Facebook українська активістка Тетяна Лазда.

“Коли зовсім опускають руки і хочеться кричати ” та провались все пропадом“, ось такі листи заставляють зібрати себе до купи, плюнути на всяку промосковську українську( і не тільки) нейтральну культурну нечисть , і знову стояти з “табличками” в пікетах ось за них....і підтримувати, і допомагати Україні. Дякую тим, небагатьом, хто думає так само. пс. лист з колонії від В.Балуха, Торжок“, — написала Лазда, передає УНН.

У листі Балух подякував всім небайдужим, які приймають участь та підтримують.

“Окремо дозвольте подякувати Вам і всім, хто є на фото разом з Вами за українську душу, безсмертя якої, сподіваюсь, вже не потребує доказів”, — написав Балух.

В своєму листі він також написав, що зараз головне — щоб Україна вистояла, а отже і перемогла.

Українського політв’язня Володимира Балуха помістили в штрафний ізолятор російської колонії в місті Торжок.



Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій через свою проукраїнську позицію, прапора України, який знаходився на подвір’ї його будинку.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав Володимира Балуха політичним в’язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка “Вулиця Героїв Небесної сотні, 18”.

“Верховний суд” окупованого Криму засудив активіста до 4 років і 11 місяців колонії загального режиму.



Після винесення вироку Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. За кілька місяців голодування він втратив більше 30 кг ваги, стан здоров’я його різко погіршився.



9 жовтня 2018 року стало відомо, що активіст вирішив припинити голодування.