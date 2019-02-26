В Чорне море увійшов ракетний есмінець США / Фото
|09:24 15.04.2019
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Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews повідомляє, що ввечері 14 квітня в Чорне море увійшов ракетний есмінець США USS Ross (71).
Корабель буде в Чорному морі до 28.04.2019, пише на своїй сторінці в Facebook Андрій Клименко.
Фото: https://twitter.com/YorukIsik
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