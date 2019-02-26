Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews повідомляє, що ввечері 14 квітня в Чорне море увійшов ракетний есмінець США USS Ross (71).



Корабель буде в Чорному морі до 28.04.2019, пише на своїй сторінці в Facebook Андрій Клименко.

Фото: https://twitter.com/YorukIsik