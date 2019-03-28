Подразделения морской пехоты ЧФ страны оккупанта высадились "на незнакомый участок побережья " с большого десантного корабля «Азов».

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ, передает Крым Информ.

«В ходе учения подразделения морской пехоты ЧФ произвели погрузку бронетранспортёров БТР-82АМ и личного состава на большой десантный корабль «Азов», выполнили переход в позиционный район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, одновременно с этим учебные задачи по усилению группировки кораблей выполнили большой ракетный катер «Шуя», малый ракетный катер «Р-60» и малый противолодочный корабль «Суздалец» в сопровождении противодиверсионного катера «Кинель». Отряд совершил переход в назначенные районы для и мониторинга обстановки.

В пресс-службе подчеркнули, что после выполнения поставленных задач подразделение морской пехоты вернулось в пункт базирования. Военнослужащие приступили к выполнению мероприятий по плану повседневной деятельности. Также в пункт базирования вернулась подводная лодка «Ростов-на-Дону».