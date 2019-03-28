Уряд Польщі не дав згоди на вхід у польські територіальні води російському вітрильнику «Сєдов» через те, що на борту були курсанти з анексованої Керчі.

Про це повідомила речниця МЗС Польщі Ева Сувара, інформує Interia.pl, передає Укрінформ.

"Рішення прем’єра негативне. Ми вважаємо, що допуск парусника у територіальні води Польщі суперечив би політиці поваги до територіальної цілісності України та невизнання анексії Криму", – йдеться у повідомленні.

Також у МЗС Польщі нагадали про вимогу до Росії звільнити захоплених у листопаді 2018 року українських моряків.

“Ми незмінно підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Ми очікуємо від Росії відновлення свободи судноплавства у Керченській протоці, повернення суден, які були захоплені і звільнення українських моряків в результаті інциденту з листопада 2018 року”,- заявила речниця МЗС РП.

МЗС Естонії напередодні повідомило, що навчальне судно "Седов" не отримало дозволу на вхід у територіальні води Естонії, оскільки на його борту є курсанти з окупованого Росією Криму. За оцінкою МЗС, допуск судна в Естонію суперечив би політиці невизнання анексії Криму. Захід "Седова" в естонські води був запланований на 13-14 квітня - за кілька днів до майбутнього візиту президента Естонії Керсті Кальюлайд до Москви. Про невидачу вітрильнику відповідного дозволу стало відомо в середу. Посольство Росії в Таллінні вже назвало цю заборону "недружнім актом".

У середині березня 2019 року Департамент зовнішньої розвідки Естонії в своїй щорічній доповіді зазначив, що цивільні судна з Росії все частіше виконують завдання російської розвідки. Крім того, за оцінкою департаменту, цивільні судна, в тому числі великі вітрильники, займаються пропагандистською діяльністю.

Чотирьохщогловий 117,5-метровий барк "Седов", занесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільший навчальний вітрильник у світі, відвідував Таллінн у вересні 2018 року.