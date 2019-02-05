Надзвичайний і повноважний посол Єгипту в Бухаресті Салах-аль-Садек вважає, що переведення румунського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима негативно позначиться на взаєминах Румунії з іншим арабським світом.

Таку думку дипломат висловив в інтерв'ю румунським ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

«Думаю, що це рішення (переведення румунського посольства в Єрусалим - ред.) вплине на відносини Румунії з арабським і мусульманським світом», - зазначив Салах-аль-Садек.

Дипломат нагадав, що проти переведення посольств з Тель-Авіва до Єрусалима висловилися більшість країн світу, про що свідчить, за його словами, і голосування на Генеральній Асамблеї ООН.

Раніше прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денч заявила під час свого офіційного візиту до Ізраїлю, що румунська сторона розпочала проведення всіх необхідних організаційних процедур для переведення свого посольства в Єрусалим.

Проти цього рішення категорично висловився президент Румунії Клаус Йоханніс. Президент назвав заяву румунського прем'єра несвоєчасною, підкресливши, що питання про переведення посольства знаходиться в компетенції президента, і воно буде вирішено лише після підписання довгострокового договору про мир на Близькому Сході.