З боку окупованої Керчі на залізничній частини Керченського мосту почали укладати рейки.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Главком.



Будівництво залізничного сполучення на мосту з анексованого Криму в Росію почалося влітку 2018 року з боку російського Краснодарського краю і тепер будівельники рухаються назустріч один одному.



«Колієукладач зайшов на міст з готової керченської ділянки залізничного підходу, який будується синхронно з мостом. Тепер верхня будова двоколійної залізниці через Керченську протоку формується одночасно з двох берегів», - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі на мосту укладено майже 22 із 38 км рейкошпальної решітки.



Планується, що залізниця по мосту і підходи до неї запрацює в грудні 2019 року.



