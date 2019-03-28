На Керченському мосту почали будувати залізницю з боку окупованого Криму
|08:21 15.04.2019
|0 комментариев
|Крым
З боку окупованої Керчі на залізничній частини Керченського мосту почали укладати рейки.
Про це повідомляють росЗМІ, передає Главком.
Будівництво залізничного сполучення на мосту з анексованого Криму в Росію почалося влітку 2018 року з боку російського Краснодарського краю і тепер будівельники рухаються назустріч один одному.
«Колієукладач зайшов на міст з готової керченської ділянки залізничного підходу, який будується синхронно з мостом. Тепер верхня будова двоколійної залізниці через Керченську протоку формується одночасно з двох берегів», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі на мосту укладено майже 22 із 38 км рейкошпальної решітки.
Планується, що залізниця по мосту і підходи до неї запрацює в грудні 2019 року.
Ещё на эту тему:
12:01 15.04.2019
Члены ультраправой партии Германии смогут поехать в оккупированный Крым только как частные лица
Члены ультраправой партии Германии смогут поехать в оккупированный Крым только как частные лица
18:01 12.04.2019
Після подій біля Керченської протоки Велика Британія спрямувала кораблі для місій НАТО і збільшила кількість військових
Після подій біля Керченської протоки Велика Британія спрямувала кораблі для місій НАТО і збільшила кількість військових
17:01 12.04.2019
Капітана судна "Норд" оголосили у розшук
Капітана судна "Норд" оголосили у розшук
14:01 12.04.2019
МЗС: Польща слідкує за російським вітрильником, на борту якого курсанти з окупованого Криму
МЗС: Польща слідкує за російським вітрильником, на борту якого курсанти з окупованого Криму
11:41 12.04.2019
"Друзья Крыма" на форуме в Ялте будут решать, что делать с "незаконным санкционным режимом"
"Друзья Крыма" на форуме в Ялте будут решать, что делать с "незаконным санкционным режимом"
09:01 12.04.2019
Прем’єр Вірменії Пашинян уникнув відповіді на запитання, чий Крим
Прем’єр Вірменії Пашинян уникнув відповіді на запитання, чий Крим
08:41 12.04.2019
У НАТО розповіли про реалізацію "чорноморського пакета"
У НАТО розповіли про реалізацію "чорноморського пакета"
16:01 11.04.2019
Стало відомо, коли Україна відновить прохід Керченською протокою
Стало відомо, коли Україна відновить прохід Керченською протокою
10:21 11.04.2019
В британському парламенті відбудуться дебати про анексію Криму
В британському парламенті відбудуться дебати про анексію Криму