Російське слідство стосовно військовополонених українських моряків може завершитися до літа і тоді ж справу буде передано до суду.

Таке припущення в розмові з кореспондентом Укрінформу висловив адвокат Микола Полозов.

«Наскільки я розумію, російське слідство не має наміру затягувати слідство стосовно військовополонених українських моряків, а має намір завершити його досить оперативно. Можу припустити, що вже до літа справа може бути передана до суду. Тоді ж розпочнеться ознайомлення обвинувачених зі справою. Це не буде швидким і легким процесом, враховуючи кількість обвинувачуваних та їхніх адвокатів», - сказав Полозов.

За його словами, у визначенні термінів слідства важливим буде судове засідання щодо продовження арешту військовополоненим морякам, яке відбудеться 17 квітня.

«Там ми побачимо, на який термін буде продовжено утримання під вартою, на який термін триватиме слідство», - резюмував адвокат.

Як повідомлялося раніше, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії звертатися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками згідно з Женевською конвенцією про військовополонених.

17 квітня у Лефортовському районному суді Москви відбудуться судові засідання щодо продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків, три «четвірки» розглянуть до обіду, три - після.