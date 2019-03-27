В РФ призначили експертизи артилерії катерів “Бердянськ” і “Нікополь”
|20:21 12.04.2019
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|Крым
Російське слідство призначило ще дві технічні експертизи - з перевірки можливостей роботи артилерії на захоплених українських катерах «Бердянськ» і «Нікополь».
Про це повідомив Укрінформу адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди захисників українських моряків.
"Можна сказати, що у нас розпочався новий цикл слідчих дій. У відношенні військовополонених українських моряків призначені дві технічні експертизи, які перевірять можливості роботи артилерії на катерах «Бердянськ» і «Нікополь». Важко, насправді, сказати, як це може вплинути на обвинувачення, висунуті слідством", - сказав він.
За словами адвоката, частина полонених моряків вже ознайомлена з цим рішенням. "Решту, я думаю, ознайомлять на наступному тижні, коли проходитимуть судові засідання щодо продовження арешту", - додав Полозов.
Він також уточнив, що раніше слідством було призначено 9 експертиз, в тому числі психолого-психіатрична. З урахуванням двох нових експертиз загальна їхня кількість досягла 11.
Як повідомлялося раніше, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.
Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.
24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії звертатися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками згідно з Женевською конвенцією про військовополонених.
17 квітня у Лефортовському районному суді Москви відбудуться судові засідання щодо продовження строків тримання під вартою 24 українських військовополонених.
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