Безпрецедентна зачистка громадських активістів в окупованому Криму - це тест Кремля на реакцію Заходу

20:01 12.04.2019 0 комментариев Крым

Безпрецедентна зачистка громадських активістів, журналістів та правозахисників, що відбулася в окупованому Криму - це узгоджена з Кремлем спроба зламати вибудувану руками людей систему захисту від політичних переслідувань окупаційної влади.

Про це глава правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук повідомила у Facebook за підсумками зустрічі в Києві кримських адвокатів з представниками посольств країн ЄС і США, передає Укрінформ.

"Такої кількості послів та перших секретарів посольств наш офіс ще не бачив. Кримські адвокати Ліля Гемеджи та Еміль Курбедінов мали окремі зустрічі з представниками Великої Британії, Польщі, Канади, Німеччини, США, Франції, Швеції, Нідерландів, представництвом ЄС та місією ООН з прав людини. Що важливо зрозуміти з останніх подій у Криму? По-перше, сталася безпрецедентна зачистка ініціативи "Крымская солидарность" під надуманим приводом боротьби з тероризмом", - розповіла Матвійчук.

За її словами, із 24 арештованих (місцезнаходження 1 досі невідоме) 17 - активісти Кримської солідарності. Із них троє журналістів (в одного посвідчення Grani.Ru), один - правозахисник, 13 - активісти, які носили передачі в СІЗО, підтримували родини, що лишилися без годувальника, ходили на судові засідання для підтримки.

Як вважає правозахисниця, зачистка активістів "Кримської солідарності" узгоджена в Москві.

"У матеріалах справи стоять підписи генерал-лейтенанта ФСБ Росії Пєтухова. Після спецоперації силовиків керівник слідчої групи вирушив у Москву звітувати про її проведення", - написала глава правління Центру громадянських свобод.

Матвійчук заявила, що масовий арешт кримськотатарських активістів - "це спроба зламати вибудувану руками людей, які лишилися сам-на-сам з окупантами, систему захисту від політичних переслідувань на півострові".

За словами правозахисниці, такої кількості одночасних арештів не було за останні роки в Криму.

"Усіх із мішками на головах спецбортом вивезли за 800 км у Ростов, де до них під суди не прийдуть сотні людей як у Криму. Тільки оплата 23 адвокатів (це без витрат на проїзд) за самими скромними підрахунками тягне на 3 млн рублів, яких у родин немає", - акцентувала вона.

Крім того, вважає Матвійчук, одночасний арешт 24-х активістів - це свого роду тест, який Кремль провів для випробування можливої реакції Заходу.

"Тому в цій ситуації мало зробити заяву чи стейтмент, на які давно клали Путін і його друзі. Потрібні конкретні дії. І так, судячи з останніх подій у ПАРЄ, вони були. Правда, я дуже сумніваюся, що це саме те, чого чекали від Заходу наші кримські адвокати", - резюмувала Матвійчук.

Як повідомлялося раніше, 27 березня в окупованому Криму силовики провели обшуки в будинках кримських татар, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». 27 і 28 березня Київський «райсуд» Сімферополя заарештував усіх затриманих. 29 березня "влада" вивезла політв'язнів у Ростовську область, і лише 8 квітня стали відомі точний список і адреси кримських татар, яких утримують у ростовських СІЗО.



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