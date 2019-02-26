Генпрокуратура РФ запретила заменять украинские двигатели на российском самолете-амфибии Бе-200

19:41 12.04.2019 0 комментариев Украина

Генпрокуратура РФ предупредила Минпромторг о рисках замены у российского самолета-амфибии Бе-200 украинского двигателя на мотор с комплектующими из стран НАТО, из-за чего замену деталей отменили.

Об этом рассказал генпрокурор России Юрий Чайка, сообщает vpk.name.

"Минпромторгом в рамках опытно-сконструкторской работы для нужд Минобороны стоимостью около 13 миллиардов рублей по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200 планировалась замена двигателей украинского производства на двигатели, в сборке которых используются комплектующие ряда стран-членов НАТО. Генпрокуратура РФ проинформировала указанное министерство об имеющихся рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций", – цитирует его доклад РИА Новости.

Как отмечает генпрокурор, Минпромторг прислушался к мнению надзорного ведомства и отменил решение заменять двигатель иностранного производства на другой.

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Базовая конфигурация самолета предназначена для тушения лесных пожаров, оказания экстренной помощи, спасения на воде. В настоящий момент на Бе-200 установлен двигатель Д-436ТП производства украинского АО "Мотор Сич".

 



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