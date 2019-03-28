Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова заявляє, що коротких шляхів до набуття Україною членства в Альянсі не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маронкова сказала під час виступу на 12-му Київському безпековому форумі.

Вона заявила, що з 1949-го року, з часу заснування НАТО і до сьогодні, кількість членів Альянсу зросла з 12 до 29 країн, і скоро до Організації приєднається ще одна країна - Північна Македонія.

"Це чітко демонструє, що впродовж останніх 70 років ми здійснили велику роботу", - сказала Маронкова.

Вона висловила переконання, що НАТО зберігає свою привабливість і після 70 років з часу свого заснування. "Ми, як і раніше, привабливі, ми втричі збільшилися, і досі є багато країн, які бажають приєднатися", - наголосила вона.

Її також запитали, чи можливий вступ України до НАТО за певного роду прискореною процедурою у разі успішного виконання Річних національних програм співробітництва України з Альянсом.

Маронкова нагадала, що потрібне консенсусне політичне рішення в НАТО стосовно надання плану дій щодо членства, який є невід'ємною частиною процесу набуття членства. "По-друге, реформи мають бути реалізовані. Не існує короткого шляху до членства в НАТО. Ми маємо інструменти, за допомогою яких ми можемо допомогти і надати підтримку, стимулювати Україну у цих реформах, і йдеться про Річну національну програму", - наголосила вона.

Водночас, директор Центру інформації та документації НАТО в Україні нагадала, в Альянсі визнають євроатлантичні прагнення України.

"Союзники значною мірою підтримують Україну політично і практично у зміцненні її інституцій у секторі оборони і безпеки, щоби зробити Україну міцнішою. Усе це є поточною роботою, і ми не можемо спекулювати про будь-які часові рамки або будь-які інші короткі шляхи до членства", - заявила Маронкова.

Нагадаємо, раніше директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова запевнила в підтримці України на шляху реформування задля членства в Альянсі. Вона підкреслила, що реформи мають вирішальне значення для процвітання та миру в Україні, задля стабільності в євроатлантичному регіоні.



