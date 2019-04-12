Країни НАТО мають дати Україні більше технологій і зброї - канадський депутат
|19:01 12.04.2019
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|Украина
Країни НАТО мають збільшити обсяги допомоги Україні, в тому числі у вигляді надання озброєння і сучасних боєприпасів.
Про це заявив депутат парламенту Канади Джеймс Безан під час виступу на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Крім тренувальної місії, ми маємо надати Україні більше технологій, зброї, маємо протистояти нібито відсутнім російським військам, що воюють на Донбасі", - сказав Безан.
За його словами, західні країни вже підготували озброєння, яке може бути відправлене на Донбас, і необхідне тільки прийняття рішення на рівні урядів.
"Але ця зброя готова. Йдеться про протитанкові снаряди, стрілецьку зброю", - зазначив Безан.
Депутат також висловився за необхідність посилення присутності сил НАТО в Чорному морі.
"Ми говоримо, що є підводні човни, вони зараз у Середземному морі, але можуть несподівано з'явитися в Чорному морі. Якщо є конвенції та угоди про участь у допомозі в певних зусиллях у Чорному морі, то нам потрібно це зробити, тому що Путін може і просунутися чужою територією", - заявив він.
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