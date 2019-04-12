Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї

18:41 12.04.2019 0 комментариев Молдова

Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї і буде вживати всіх можливих засобів, щоб відтермінувати цей процес.

Про це сказав спецпредставник України з Придністровського врегулювання, посол Віктор Крижанівський під час Київського безпекового форуму, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Просування в політичному врегулюванні практично відсутнє. На жаль, впливає на це не тільки Росія, хоча вона там грає величезну роль і вони будуть зацікавлені відтерміновувати врегулювання стільки, скільки це буде можливо. Для них таки осередок небезпеки, напруги – це дуже важливо", - сказав Крижанівський.

Він додав, що завдяки таким осередкам напруженості Росія заважає нормальному розвитку регіону.

"Вона не зацікавлена, щоб хтось розвинувся більше, ніж сама Росія, бо це буде порівняння не на їх користь", - сказав посол, додавши, що Україна зі свого боку робить все можливе, щоб допомогти врегулюванню ситуації, зокрема за допомогою спільних блокпостів на кордоні, які блокують незаконний трафік наркотиків і зброї.



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