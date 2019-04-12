У МЗС Польщі "з подивом" сприйняли слова представниці російського МЗС про "неможливість повернення" уламків Ту-154М Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Уламки літака Ту-154М, що розбився неподалік Смоленська, є власністю Республіки Польща, ми очікуємо якнайшвидшого їх повернення", - заявили у Міністерстві закордонних справ Польщі, коментуючи виступ речниці МЗС РФ Марії Захарової.

Вона заявила, що кримінальна справа, яку веде Слідчий комітет РФ щодо смоленської катастрофи, не завершена. Вона повторила позицію, що уламки літака, як речовий доказ у цій справі, досі неможливо повернути Польщі.

Захарова додала, що уламки літака "повинні зберігатися під час кримінальної справи аж до прийняття процесуальних рішень".

"У чергові роковини трагічної події, що призвела дев’ять років тому до насправді великого людського горя, а також об’єднала наші народи, закликаємо польську сторону до усвідомлення складних обставин катастрофи під Смоленськом. Її наслідки дотепер вимагають від нас професійного, чесного і, звісно, обережного підходу. Ми зацікавлені у тому, аби у результаті всіх юридичних процедур остаточно завершити цю справу", - сказала Захарова.

Вона запевнила, що відповідні російські органи "повністю відкриті до взаємодії з польською стороною" і що "показували таку позицію протягом усіх цих років".

У середині квітня 2018 року підкомітет Міноборони Польщі опублікував технічний звіт щодо Смоленської катастрофи, в якому йдеться про те, що літак Ту-154М був зруйнований під час вибуху, а вибухи відбулися над землею.

У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема президент Польщі Лех Качинський з дружиною Марією.