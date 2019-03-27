Після подій біля Керченської протоки 25 листопада Північноатлантичний альянс посилив присутність у Чорному морі і планує продовжувати заходи з забезпечення безпеки в регіоні.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф під час виступу на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.

"Якщо поглянути на різницю, наприклад, між 2017 і 2018 роками, в контексті тривалості перебування кораблів НАТО у Чорному морі, вона збільшилась з 80 до 120 днів. І ці кроки, я думаю, продовжаться", - сказала Гоф.

За її словами, після подій у Керченській протоці, які стали своєрідним сигналом для країн НАТО, Альянс збільшив кількість кораблів у Чорному морі.

"Велика Британія не лише спрямувала кораблі для місій НАТО, але і збільшила кількість військових, які проводять навчання українських моряків, тому що ми вбачаємо цей регіон дуже важливим. Ми вбачаємо Україну морською державою. Ми, як велика морська держава, безперечно, розуміємо це. Ваше місто (Одеса – ред.), ваш порт дуже важливий для економіки України, і тому треба вкладати більше ресурсів у морську безпеку України", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс збільшив присутність у регіоні Чорного моря після нарощення міці РФ.