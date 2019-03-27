Капітана судна "Норд" оголосили у розшук
|17:01 12.04.2019
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|Крым
Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора АРК про оголошення капітана керченського судна “Норд” Володимира Горбенка у розшук.
Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.
"Сьогодні стороною обвинувачення прокуратури Криму було заявлено клопотання про оголошення пана Горбенка у розшук", - зазначила Свинаренко.
Таке клопотання було подано у зв’язку з тим, що, за встановленими обставинами, Горбенко наразі перебуває на тимчасово окупованій території України.
За словами Свинаренко, суд задовольнив клопотання прокуратури і оголосив у розшук капітана керченського судна “Норд” Володимира Горбенка.
Вона додала, що на цей час, до розшуку обвинуваченого, провадження у справі зупинили.
Раніше суддя Оболонського районного суду Києва ухвалив забезпечити явку капітана керченського судна “Норд” Володимира Горбенка на наступне судове засідання шляхом “примусового приводу”.
Як повідомлялося раніше, капітан судна “Норд” Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, повернувся в анексований Росією Крим. За словами Горбенка, у нього “не було ніяких обмежень на повернення додому”. Він стверджує, що “перетнув кордон за паспортом Росії”. При цьому капітан не називає пункт пропуску, через який виїхав до Криму.
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