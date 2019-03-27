Прокуратура АРК перевіряє 21 тисячу правоохоронців на причетність до держзради
|16:41 12.04.2019
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|Крым
Прокуратура АР Крим встановила анкетні дані 21 тисячі осіб, які на момент окупації працювали у правоохоронних органах півострова.
Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook, передає Укрінформ.
"Слідчим відділом прокуратури АР Крим встановлені повні анкетні та інші установчі дані всіх працівників правоохоронних органів, а це понад 21 тис. осіб, які на момент окупації півострова працювали на різних посадах в правоохоронних органах АР Крим та м. Севастополя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відносно цих осіб здійснюється досудове розслідування, у ході якого перевіряється інформація стосовно ймовірної причетності їх до вчинення державної зради.
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