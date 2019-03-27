МЗС Польщі: захоплення моряків на Азові має занепокоїти учасників "Північного потоку-2"
|16:01 12.04.2019
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|Крым
Захоплення українських моряків біля Керченської протоки 25 листопада минулого року має серйозно занепокоїти сторони, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2".
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач під час виступу на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.
"Сфера, де наші інтереси збігаються, - це регіональна безпекова ситуація у сфері енергоносіїв, а саме "Північний потік - 2", - зазначив дипломат.
З його слів, цей проект "Газпрому" саме для України несе найбільше шкоди.
"Ми розуміємо, що застосування сили проти українських військових у Керченській протоці під приводом того, що вони заважали критичній інфраструктурі, треба серйозно розглядати. Це має серйозно занепокоїти тих, хто бере участь у будівництві "Північного потоку", - сказав Пшидач.
Раніше Держдеп США закликав ЄС відмовитися від "Північного потоку - 2" після інциденту в Азовському морі.
4 квітня депутати Європарламенту затвердили поправки до Газової директиви ЄС, які стосуються трубопроводів з країн, що не входять до ЄС, зокрема, "Північного потоку - 2".
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