Экипаж вертолета «Ка-27ПС» морской авиации Черноморского флота страны-агрессора отработал посадку на патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» в ходе ходовых испытаний.

Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.

В сообщении сказано, что "экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота страны-агрессора отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля «Дмитрий Рогачев». В ходе проведения учебного мероприятия экипаж вертолета совершил посадку на палубу, отработав совместные действия вертолета и корабля. Вертолетчики определили особенности выполнения полётов с взлётно-посадочной площадки (ВПП) корабля на ходу с помощью указателей истинного горизонта и огней крена заказа, а также отработали ситуации по уходу вертолёта на второй круг с зависанием над ВПП".

В свою очередь расчеты противовоздушной обороны (ПВО) «Дмитрия Рогачева» провели учение по противодействию средствам воздушного нападения, обнаружив, взяв на сопровождение и отработав условное поражение низколетящей воздушной цели.

Учение проводилось в рамках плановой боевой подготовки морской авиации флота и плана проведения государственных ходовых испытаний патрульного корабля «Дмитрий Рогачев».