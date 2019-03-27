Вертолет морской авиации ЧФ оккупантов отработал посадку на патрульный корабль
|17:41 12.04.2019
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|Крым
Экипаж вертолета «Ка-27ПС» морской авиации Черноморского флота страны-агрессора отработал посадку на патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» в ходе ходовых испытаний.
Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.
В сообщении сказано, что "экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота страны-агрессора отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля «Дмитрий Рогачев». В ходе проведения учебного мероприятия экипаж вертолета совершил посадку на палубу, отработав совместные действия вертолета и корабля. Вертолетчики определили особенности выполнения полётов с взлётно-посадочной площадки (ВПП) корабля на ходу с помощью указателей истинного горизонта и огней крена заказа, а также отработали ситуации по уходу вертолёта на второй круг с зависанием над ВПП".
В свою очередь расчеты противовоздушной обороны (ПВО) «Дмитрия Рогачева» провели учение по противодействию средствам воздушного нападения, обнаружив, взяв на сопровождение и отработав условное поражение низколетящей воздушной цели.
Учение проводилось в рамках плановой боевой подготовки морской авиации флота и плана проведения государственных ходовых испытаний патрульного корабля «Дмитрий Рогачев».
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