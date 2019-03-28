На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы

16:09 12.04.2019 0 комментариев Южная Осетия

Подразделения российской военной базы в непризнанной Южной Осетии приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

Командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Сергей Рыжков прибыл на российскую базу с рабочей поездкой для осуществления контроля сдачи проверки за зимний период обучения, сообщает Минобороны РФ.

Также командующий лично проверит организацию обслуживания и ремонта техники и вооружения, морально-психологическое состояние личного состава, оценит работу по укреплению правопорядка и воинской дисциплины в воинских коллективах базы. Отдельно будет проинспектирован ход реализации мер по развитию и социальному обустройству военных городков на территории Южной Осетии.

В ходе контрольной проверки на высокогорном полигоне Дзарцеми военнослужащие выполнят зачетные упражнения по вождению колесной и бронетанковой техники, боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, более 100 нормативов по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

В учебных мероприятиях задействовано более 2 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в их числе современные танки Т-72БМ, боевые машин пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика».



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