Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российской военной базы в Абхазии провели учение по защите важных объектов от ракетных ударов авиационных и морских сил условного противника.

Личный состав ракетных комплексов занял стартовые позиции, организовал систему связи и управления, привел технику из походного положения в боевое, сообщает Минобороны РФ.

В условиях радиопомех боевые расчеты ЗРК отработали поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника. Средства нападения условного противника были поражены электронными пусками ракет. Всего было выполнено около 70 вводных по ликвидации угроз ракетных атак. Разведка целей осуществлялась с применением штатного радиолокационного оборудования ЗРК.

Кроме того, в ходе учения дежурные подразделения базы отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, внезапно напавших на стартовые позиции ракетных комплексов.

Всего в учении на трех полигонах в Абхазии приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе ЗРК С-300, «Оса-АКМ» и «Стрела-10».