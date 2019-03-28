Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
|17:21 12.04.2019
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|Абхазия
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российской военной базы в Абхазии провели учение по защите важных объектов от ракетных ударов авиационных и морских сил условного противника.
Личный состав ракетных комплексов занял стартовые позиции, организовал систему связи и управления, привел технику из походного положения в боевое, сообщает Минобороны РФ.
В условиях радиопомех боевые расчеты ЗРК отработали поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника. Средства нападения условного противника были поражены электронными пусками ракет. Всего было выполнено около 70 вводных по ликвидации угроз ракетных атак. Разведка целей осуществлялась с применением штатного радиолокационного оборудования ЗРК.
Кроме того, в ходе учения дежурные подразделения базы отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, внезапно напавших на стартовые позиции ракетных комплексов.
Всего в учении на трех полигонах в Абхазии приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе ЗРК С-300, «Оса-АКМ» и «Стрела-10».
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