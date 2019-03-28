Разведчики горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) впервые применили на учении в горах Кавказского хребта портативные радиолокационные станции разведки «Соболятник».

Радиолокационные станции недавно поступили на вооружение, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Операторы новых разведывательных комплексов отработали слежение за действиями своих войск и войск условного противника, обнаружение артиллерийских позиций, техники и живой силы на максимальных дальностях в дневное и ночное время суток. Особое внимание уделялось маскировке работы комплексов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

В учении, которое проводилось в рамках комплексной контрольной проверки за зимний учебный период, приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих.

Станция «Соболятник» является многофункциональным средством обнаружения, способна определять малогабаритные объекты на расстоянии десятков километров. Обладает малыми габаритными и весовыми характеристиками, может применяться для обнаружения и автоматического одновременного сопровождения до 20 целей, в том числе для корректирования огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.