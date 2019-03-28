На Кубани расчеты ЗРС С-300 "отразили" авиационный удар по командному пункту
|15:41 12.04.2019
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|Россия
Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» ракетной бригады Южного военного округа, дислоцированной на Кубани, отразили авиационный удар условного противника на командный пункт.
Мероприятие проходит в рамках комплексной контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает Минобороны РФ.
В ходе тактического учения по охране воздушного пространства региона дежурные расчеты обнаружили высокоскоростные цели условного противника. Военнослужащие произвели захват и сопровождение целей, после чего расчеты ЗРС С-300 успешно поразили авиагруппу условного противника электронными пусками.
В учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.
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