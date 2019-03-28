Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» ракетной бригады Южного военного округа, дислоцированной на Кубани, отразили авиационный удар условного противника на командный пункт.

Мероприятие проходит в рамках комплексной контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает Минобороны РФ.

В ходе тактического учения по охране воздушного пространства региона дежурные расчеты обнаружили высокоскоростные цели условного противника. Военнослужащие произвели захват и сопровождение целей, после чего расчеты ЗРС С-300 успешно поразили авиагруппу условного противника электронными пусками.

В учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.