Для обеспечения выполнения учебно-боевых задач авиации и сил флота Южного военного округа в акватории Черного моря привлечены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50.

Экипажи самолетов А-50 осуществили перелет на один из оперативных аэродромов в Краснодарском крае и после дозаправки топливом вылетели для наращивания радиолокационного поля в зоны дежурства в воздухе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Находясь в воздухе над акваторией Черного моря более 5 часов, они осуществили более 20 наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 на сверхзвуковые и стратосферные цели.

В учении задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации, дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», а также корабельная ударная группа и дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота страны-агрессора.