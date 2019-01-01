Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
|15:01 12.04.2019
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|Азербайджан
Около 98 процентов труб Трансадриатического газопровода (TAP) проложено под землей на проектном участке в Албании.
Трубопровод предназначен для транспортировки природного газа из Прикаспия в Западную Европу, пишет азербайджанское издание Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.
«В апреле 2016 года в Албанию были доставлены первые трубы TAP. Партии стальных труб, оборудования и механизмов были выгружены в порт Дуррес (Албания). Три года спустя около 98 процентов труб проложены под землей», - говорится в сообщении консорциума.
Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".
Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.
Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.
Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.
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